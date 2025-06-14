Михаил Дегтярев: «Когда ОКР будет признан, мы получим возможность официально вести переговоры и отстаивать позицию по допуску наших спортсменов»

Дегтярев заявил, что восстановление ОКР позволит вести диалог о допуске атлетов.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев посетил чемпионат мира по дзюдо, который проходит в Будапеште с 13 по 20 июня.

«Проходят встречи и знакомства со всеми, кто к этому открыт. Мы используем любые возможности для спортивной дипломатии, и здесь венгерская сторона демонстрирует очень качественную подготовку как к пребыванию нашей делегации, так и организации встреч.

Разговор один – нам нужно восстановление ОКР в правах. Для этого мы ждем инаугурацию (президента МОК ) Кирсти Ковентри и заседание исполкома организации. Далее, когда ОКР будет признан, мы получим возможность официально вести переговоры и отстаивать позицию по допуску наших спортсменов.

Сегодня мы даже не можем вести диалог официально. Фигурально выражаясь, они нас не видят в упор», – сказал Дегтярев.

По словам министра, ему удалось встретиться более чем с десятком президентов международных спортивных федераций и несколькими членами МОК.