Юрий Бородавко: «Главная задача сбора в Малиновке – продолжение развития всех базовых качеств, в первую очередь аэробной выносливости»
Бородавко рассказал о задачах второго сбора лыжников своей группы в Малиновке.
Сбор группы Юрия Бородавко в Малиновке проходит с 3 до 23 июня.
«Все спортсмены группы на месте, все тренируются. Что касается состояний, то для докторов есть небольшая работа, без этого не бывает. Но это стоит того внимания.
Главная задача сбора в Малиновке – продолжение развития всех базовых качеств. В первую очередь речь про развитие аэробной выносливости. Мы здесь впервые в это межсезонье встанем на роллеры. Проведем лыжероллерные, технические тренировки.
Работа направлена уже на дальнейшее развитие, будут специальные силовые. Пройдут и первые интервальные тренировки. Так что будем так же набирать большой объем работы», – сказал тренер.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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