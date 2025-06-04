Юрий Бородавко: «Главная задача сбора в Малиновке – продолжение развития всех базовых качеств, в первую очередь аэробной выносливости»

Бородавко рассказал о задачах второго сбора лыжников своей группы в Малиновке.

Сбор группы Юрия Бородавко в Малиновке проходит с 3 до 23 июня.

«Все спортсмены группы на месте, все тренируются. Что касается состояний, то для докторов есть небольшая работа, без этого не бывает. Но это стоит того внимания.

Главная задача сбора в Малиновке – продолжение развития всех базовых качеств. В первую очередь речь про развитие аэробной выносливости. Мы здесь впервые в это межсезонье встанем на роллеры. Проведем лыжероллерные, технические тренировки.

Работа направлена уже на дальнейшее развитие, будут специальные силовые. Пройдут и первые интервальные тренировки. Так что будем так же набирать большой объем работы», – сказал тренер.