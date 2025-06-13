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Генсекретарь Ассоциации лыжных видов спорта России: «Неофициально в МОК сказали, что вопрос допуска россиян готовы будут рассмотреть не раньше осени»

Мнацанканов заявил, что МОК рассмотрит вопрос допуска россиян не раньше осени.

Сегодня состоялся конгресс Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Генеральный секретарь Ассоциации лыжных видов спорта России Георгий Мнацаканов присутствовал на мероприятии.

– О чем говорят коллеги из международных федераций по допуску российских спортсменов?

– В кулуарах ничего пока не говорят, потому что все ожидают официальной информации от МОК. Как только там будет одобрение, то FIS сможет рассматривать этот вопрос. Это, скорее всего, уже осенью.

– Внеочередное заседание по вопросу России может быть организовано? Если МОК даст команду допускать в июле, а осенью сезон уже стартует, времени у нас подготовиться уже не будет.

– Дело в том, что неофициально в МОК сказали, что этот вопрос готовы будут рассмотреть не раньше осени. На что я сказал, что команды должны формировать план подготовки. Ответили, что нужно делать два плана: с участием и без участия

– В целом‑то как отношение к России?

– В кулуарах отношение очень хорошее. В том году были на очном конгрессе в Рейкьявике, там все было замечательно, все встречались с нами, обнимались, спрашивали, как и что, чем помочь, – сказал Мнацаканов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Георгий Мнацаканов
Ассоциация лыжных видов спорта России
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