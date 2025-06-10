Ски-альпинистка Прохорова о фото с Бахом: «Если первое время было желание что-то прояснить людям, когда я видела недовольство, потом оно пропало»
— Чемпионат мира в швейцарском Моржене преподнес тебе встречу с уже экс-главой МОК Томасом Бахом. В России к нему не у всех позитивное отношение. Когда выкладывала фото, понимала, что у народа полыхнет?
— Я не придала этому значения, посредственно отнеслась. К тому моменту уже чувствовала, что реакции, комментарии внутренне не откликаются, что мне не хочется на них отвечать. Если первое время было желание что-то прояснить людям, когда я видела недовольство, потом оно пропало.
Представьте меня в этой ситуации. В лыжных гонках у меня было участие в международных турнирах, но все равно это не Олимпийские игры и чемпионаты мира. Были соревнования немного другого уровня.
А тут я сижу, завтракаю и вижу его за соседним столом. Я не знаю, как можно было сдержаться и не подойти. Тем более я оцениваю людей довольно нейтрально, с пониманием позиции. Поэтому я подошла к нему, потому что мы ездим по стартам с определенной целью. Было символично с ним поболтать и сделать фото.
— Значок, подаренный им, носишь?
— У меня есть рюкзак швейцарского бренда. Тогда он был со мной там. Это первый прикол, так как мы встретились именно в этой стране. Плюс он от бренда Bach — еще одна интересная деталь. Прицепила значок на него. Так и ношу, — сказала Варвара Прохорова.
Томас Бах подарил российской ски-альпинистке Прохоровой значок с олимпийскими кольцами