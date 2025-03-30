«Я готовлюсь к Олимпиаде-2026 в российской команде и выступать буду за Россию». Ски-альпинистка Прохорова опровергла, что переходит в Армению
Ски-альпинистка Варвара Прохорова опровергла информацию о переходе в Армению.
Ранее об этом сообщило издание Metaratings. По их сведениям, процесс смены гражданства спортсменки находится на продвинутой стадии.
В сезоне-2024/25 Прохорова участвовала в этапах Кубка мира по ски-альпинизму в нейтральном статусе. Ски-альпинизм будет представлен на будущих зимних Олимпийских играх в Италии.
«Я сейчас готовлюсь к Олимпиаде-2026 в российской команде и выступать буду за Россию», – ответила спортсменка в комментариях своего телеграм-канала на вопрос о том, планирует ли она переход.
Первая из зимников, попавшая на Кубок мира, создала блог на Трибуне: Варвара Прохорова рассказала о международных соревнованиях в нейтральном статусе
Вы собрали 200 тысяч нашей лыжнице, которая рвется на Олимпиаду! Где и когда смотреть ее соревнования?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Прохоровой
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