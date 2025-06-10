Варвара Прохорова: «Когда история про нейтральный статус только начиналась, много негативных вещей писали. Сейчас уже вопросов особо не возникает»

Варвара Прохорова считает, что отношение к нейтральному статусу изменилось.

Прохорова выступает в ски-альпинизме. В минувшем сезоне она получила нейтральный статус доя участия в Кубке мира.

— Сколько было хейта к летникам, когда они соглашались на нейтральные статусы и ехали на Олимпиаду-2024, но ски-альпинизм не особо популярен в России, поэтому внимания к вам меньше. В этом есть плюс?

— Я, возможно, не самый звездный спортсмен, но давно в этом деле. Меня знают. Конечно, пришлось довольно много отвечать на вопросы, но я знаю, что некоторых в команде — молодых — вообще не трогали. Я же по каждому поводу получала вопросы. От популярности вида спорта это не зависело.

— Когда ты вписывалась в историю с нейтральным статусом, осознавала все риски, в том числе и репутационные. В итоге получила больше негатива или позитива?

— Когда вся эта история про нейтральный статус только начиналась, много негативных вещей писали. При этом было, наверное, 80 процентов — позитива. Постепенно и негатив ушел.

Плюс мне писали коллеги из лыж, биатлона — спрашивали подробности участия, получения нейтрального статуса, подбадривали. Сейчас, я думаю, уже вопросов особо не возникает, когда это все так общественно одобрено, — сказала Варвара Прохорова.