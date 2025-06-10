Михаил Дегтярев: «Объединение федераций в зимних видах напрашивается. А где напрашивается – я не буду говорить»
Дегтярев заявил о возможном объединении некоторых федераций зимних видов спорта.
«[Объединение] в зимних видах напрашивается. А где напрашивается, я не буду говорить. После Олимпийских игр будут конференции, и там посмотрим. Мы всегда поддерживаем инициативу снизу.
Я знаю, что Ассоциация олимпийских зимних видов спорта практически обезлюдела. Все федерации из нее вышли», – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости