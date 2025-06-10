Никита Филиппов: «Если выиграю Олимпиаду в ски-альпинизме, хотел бы уйти в биатлон – и через 4 года выиграть на Играх уже там»

Филиппов рассказал о желании выиграть Олимпиаду и в ски-альпинизме, и в биатлоне.

– Если бы ты в детстве не ушел из биатлона, могло там получиться?

– Думаю, да. Но нужны были условия. Это странно звучит, но для ски-альпинизма они на Камчатке были лучше, чем для биатлона. В биатлоне сколько ни выигрывал – так и не добился ни единого выезда даже по России. Я серьезно, их было ровно ноль.

А в ски-альпинизме – сразу и сборы на Эльбрусе, и потом первенство мира в Италии. Меня это захватило.

– Почему тебе кажется, что у тебя получилось бы в биатлоне?

– Приезжал на Камчатку, а там чемпионат края. К тому моменту больше года винтовку не держал в руках, лыжи коньковые не надевал – полностью ушел в ски-альпинизм. В итоге выиграл спринт у пацанов, которые уже начали ездить на сборы. Правда, у меня было 9 промахов.

– Что?!

– Ну, говорю же – год не стрелял. И что-то вроде секунды у второго места урвал.

– Я думал, так умела только Анфиса Резцова.

– У меня где-то глубоко сидит шальная идея. Не знаю, насколько она реализуема, и такое точно никто не делал. Короче, если выиграю Олимпиаду в ски-альпинизме, хотел бы уйти в биатлон – и через 4 года выиграть на Олимпийских играх уже там.

Да-да, это слишком амбициозно и рискованно, и пока все мысли только о Милане-2026. Но кто знает... – сказал ски-альпинист Никита Филиппов.

Не боится смерти и медведей. Первый из наших на Олимпиаде-2026 – кто он?