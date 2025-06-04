Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»

Юрий Бородавко отметил снижение конкуренции на соревнованиях без россиян.

Норвежское издание VG ранее сообщило , что организаторы чемпионата мира по лыжным видам спорта в Тронхейме понесли убытки в размере 34 млн норвежских крон (около 2,9 млн евро). Соревнования проходили с 26 февраля по 9 марта без участия россиян.

– Можно ли связывать убытки чемпионата мира с отсутствием российских лыжников и снижением конкуренции?

– Сложно об этом говорить. Нужно смотреть сметы, во что вкладывались деньги и с каких статей норвежцы собирались получить доход. Спортивная составляющая, конечно, важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших спортсменов, безусловно, очевидно. Проблема такая существует.

Но по трансляциям было видно, что на чемпионате мира в Тронхейме было большое количество болельщиков, которые должны быть основным источником дохода для организаторов турнира. В Норвегии намечено расследование по поводу убыточности турнира, потому что чемпионаты мира по лыжным видам, особенно в Норвегии, обычно окупаются. Тем более и зрителей было достаточно, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко .

У Норвегии убыток на лыжном ЧМ дома. И никто не знает причину