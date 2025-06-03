Бородавко об Олимпиаде-2026: «Спортсмены тренируются, готовятся, верят в участие. Хочется, чтобы оставалась надежда»

Юрий Бородавко заявил, что российские лыжники надеются на участие в Олимпиаде.

Ранее стало известно, что вопрос возвращения российских спортсменов на соревнования не будет включен в повестку дня конгресса Международной федерации лыжного спорта (FIS), который состоится 13 июня.

«С одной стороны, даже хорошо, что вопрос рассматриваться не будет. Хочется не то чтобы оттянуть этот момент, но чтобы оставалась надежда. Это послужит хорошим стимулом для ребят, которые верят и готовятся к Олимпиаде.

Это и есть главная определенность в этом вопросе. Спортсмены тренируются, готовятся и надеются на участие. Дело останется за малым – все оформить и понять, в каком качестве туда ехать», – сказал тренер сборной России Бородавко.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо в феврале 2026 года. На данный момент россияне не допускаются к соревнованиям под эгидой FIS даже в нейтральном статусе.