Мария Захарова: «Мир за последние несколько лет имеет наглядный опыт, к чему приводит сегрегация спортсменов, их третирование по надуманным предлогам»

Мария Захарова заявила, что сегрегация ударила по мировому спорту.

В частности, представитель МИД РФ ответила на вопрос о том, как она оценивает возможный допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2026.

«Это компетенция наших специализированных структур. Мы смотрим на то, что все-таки мир за последние несколько лет имеет наглядный опыт, к чему приводит сегрегация спортсменов, их третирование по надуманным предлогам, по политическим мотивам.

Первый удар пришелся непосредственно по мировому спорту. Такой же удар пришелся по спортсменам из других стран, которые не имеют нормальных возможностей для конкуренции», – сказала Захарова .

Зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.