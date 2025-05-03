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Губерниев о высказываниях норвежских лыжников: «У них синдром Гашека. Зассали, что мы у них будем отнимать призовые деньги и места»

Дмитрий Губерниев назвал позицию норвежских лыжников синдромом Гашека.

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо и другие норвежские лыжники ранее заявили, что будет неправильно допускать россиян, пока идут боевые действия на Украине.

– У них просто синдром Гашека. Что толку высказываться – решать будут не они. Они знают, что мы в любом случае возвращаемся, процесс не остановить.

Они зассали, что мы у них будем отнимать призовые деньги и призовые места. Тем более знают, что скоро я возглавлю лыжную федерацию, и тогда вообще полетят клочки по закоулочкам, у норвежцев вообще не будет ни единого шанса.

– Какие ожидания от конгресса Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS)? Рассмотрят вопрос по допуску?

– До июня много воды утечет. Время стремительно меняется. Конгресс в любом случае очень позитивно воспримет мое выдвижение. И там прекрасно понимают, что международная повестка будет совсем другой, когда я возглавлю российские лыжи. У меня уже есть контакт с представителями международной федерации, так что, но пасаран! – сказал Губерниев.

13 июня состоится конгресс Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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контент
logoДмитрий Губерниев
лыжные гонки
отстранение и возвращение России
ФЛГР
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