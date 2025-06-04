«Футбол – самый популярный вид спорта в России. Как ни включу трансляцию, стадионы абсолютно пустые!» Тхэквондист Храмцов о болельщиках
Тхэквондист Максим Храмцов высказался о посещаемости в российском футболе.
– Зарплатам их [футболистов] не завидуешь? Почему они получают эти миллионы?
– Потому что у них спонсоры, потому что футбол – самый популярный вид спорта в нашей стране. Но мы будем делать все для того, чтобы он не был таким популярным относительно других. И чтобы тхэквондо было гораздо популярнее.
Либо чтобы футболисты действительно старались и выкладывались (смеется). И делали все для того, чтобы люди хотели прийти смотреть футбол. У нас пустые стадионы. Как ни включу трансляцию, абсолютно пустые! Не должно же так быть, – сказал олимпийский чемпион по тхэквондо.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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