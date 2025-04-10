Степанова взяла паузу в написании колонок: «Быть мамой, колумнистом и спортсменкой, которая начинает подготовку к сложному сезону – невозможно»
Лыжница Вероника Степанова заявила, что берет паузу в написании колонок.
Олимпийская чемпионка в эстафете вела колонку на сайте «Матч ТВ» с 2022 года.
«Пришло время выбирать. В сутках лишь 24 часа, и когда/чем заниматься, сейчас в моей жизни решает двухмесячная Дина. Быть мамой и постоянным колумнистом – уже сложно. Быть мамой, колумнистом и спортсменкой, которая начинает подготовку к сложному зимнему сезону-2025/26 – невозможно. Беру долгую паузу с колонкой. <...>
«Матч ТВ» – лучшее, что есть в спортивной журналистике! Что касается меня – не волнуйтесь, я не исчезаю. И не надейтесь – я не исчезну!» – написала Степанова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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