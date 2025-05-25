Александр Панжинский: «Верю, что еще увижу Большунова на Олимпиаде. Для мировых лыжных гонок это было бы очень правильное решение»

Александр Панжинский верит, что Большунов примет участие в Олимпиаде.

«Я бы очень хотел и верю, что еще увижу Александра Большунова на Олимпиаде . Для мировых лыжных гонок это было бы, безусловно, очень правильное решение, потому что Большунов – человек, на которого пойдут смотреть болельщики со всего мира.

А ради дуэли Клэбо и Большунова всегда включают телевизор даже те, кто не любит лыжные гонки. Это как главный бой вечера в единоборствах. Он притягивает и спонсоров, и деньги в наш вид спорта, и все больше детей хотят заниматься лыжами, ведь без пополнения новых резервов мы не сможем двигаться вперед.

Безусловно, Большунов максималист. Может быть, сейчас самое сложное для него – это именно тренировочный процесс и поиск мотивации, но для этого у него есть семья, которая его поддерживает. Если они двигаются по этому пути вместе, то, думаю, для Александра нет проблем в мотивации.

Если они начнут его внимание оттягивать в другую сторону, ему будет сложно устоять. Он добился практически всего в спорте, он уже легенда, и добиваться чего-то дальше, особенно в условиях отстранения, будет сложно.

В этом сезоне мы видели, что вначале Александр, может быть, ввиду болезни, ввиду где-то отсутствия мотивации в тренировочном процессе, выступал не очень уверенно.

Но затем его стало задевать то, что молодые соперники его обыгрывают, и он из раза в раз находится вне тройки лучших. Тогда он начинает мотивироваться желанием доказать, что он лучший. Это, наверное, и двигает его вперед», – сказал серебряный призер Ванкувера-2010.