Цветков о выборах главы ФЛГР: «Вяльбе любят и поддерживают многие регионы и спортсмены. Сомневаюсь, что Губерниев может с ней посоперничать»
Цветков сомневается, что Губерниев может соперничать с Вяльбе за пост главы ФЛГР.
– Что скажете о том, что Дмитрий Губерниев хочет стать главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)?
– Елену Валерьевну Вяльбе любят и поддерживают многие регионы и спортсмены. Сомневаюсь, что Дима может с ней посоперничать. Я понимаю Губерниева, он хочет, чтобы лыжники были более открытыми, более медийными.
Я разговаривал с ребятами, им не очень это надо. Может, есть какие‑то отдельные личности, но они и сами могут выделиться. Неправильно, чтобы на этом настаивала федерация, – сказал биатлонист Максим Цветков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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