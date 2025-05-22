Цветков о выборах главы ФЛГР: «Вяльбе любят и поддерживают многие регионы и спортсмены. Сомневаюсь, что Губерниев может с ней посоперничать»

Цветков сомневается, что Губерниев может соперничать с Вяльбе за пост главы ФЛГР.

– Что скажете о том, что Дмитрий Губерниев хочет стать главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)?

– Елену Валерьевну Вяльбе любят и поддерживают многие регионы и спортсмены. Сомневаюсь, что Дима может с ней посоперничать. Я понимаю Губерниева , он хочет, чтобы лыжники были более открытыми, более медийными.

Я разговаривал с ребятами, им не очень это надо. Может, есть какие‑то отдельные личности, но они и сами могут выделиться. Неправильно, чтобы на этом настаивала федерация, – сказал биатлонист Максим Цветков .