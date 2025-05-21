Елена Вайцеховская: «В лыжах у нас все настолько в порядке, что любому руководителю можно о таком только мечтать. И эту систему сейчас пытаются обрушить»

Вайцеховская высказалась о критике Губерниева в адрес Елены Вяльбе.

Ранее комментатор «Матч ТВ» в очередной раз заявил, что Вяльбе должна уйти в отставку: «Она уже давно перешла грани во внутренней среде. Абсолютный непрофессионализм, идиотские высказывания».

«Удивительная штука на самом деле, в лыжных гонках у нас настолько все сейчас в полном порядке (условия для подготовки спортсменов, уровень их результатов, работа тренерских бригад, подготовка и качество резерва, организация сборов и соревнований и так далее), что любому руководителю можно только мечтать о том, чтобы в остальных видах спорта ситуация была хотя бы близкой.

Но именно эту выстроенную за много лет систему сейчас пытаются максимально расшатать, а по сути – обрушить, причем, на ровном месте, используя для этого любую, высосанную из пальца зацепку.

Зачем это нужно Диме Губерниеву, я прекрасно понимаю: нет ничего лучше для подъема собственной популярности, нежели хайп на раскрученном виде спорта и личности такого масштаба, как Елена Вяльбе . Но вот позиция министра спорта Михаила Дегтярева меня откровенно удивляет.

Можно сколько угодно не соглашаться с Вяльбе в каких-то рабочих взглядах, можно по тем или иным причинам не испытывать к ней личной симпатии, но есть чисто профессиональные вещи и рабочая этика.

В той вакханалии, что происходит вокруг лыжных гонок сейчас, позиция стороннего наблюдателя в отношении наиболее успешного вида спорта мне кажется как минимум неуместной для спортивного руководителя», – написала журналист Елена Вайцеховская .

«Это оскорбление». Вяльбе назвала зарплату Большунова (140 тысяч), а тот обиделся