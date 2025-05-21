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Вяльбе о словах про зарплату Большунова: «Я разве сказала, что он жалуется на судьбу? Кто-то вырвал фразу из контекста и решил позвонить Саше»

Елена Вяльбе заявила, что ее слова о зарплате Большунова вырвали из контекста.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России назвала зарплату трехкратного олимпийского чемпиона: «Александр Большунов в ЦСП получает 140 тысяч рублей. Только с рекламы он может заработать какие-то деньги».

Спортсмен отреагировал: «Я никому никогда не жаловался. Это как какое‑то оскорбление со стороны Елены Валерьевны».

«Я разве сказала, что он жалуется на свою судьбу? У меня с Большуновым нет никаких недоразумений. Но кто-то вырвал одну фразу из контекста и решил позвонить Саше.

Если привести мою полную фразу, то тогда, наверное, все будет ясно. Я говорила о том, что у меня спортсмены не могут бегать в ботинках российского производства, потому что они за рекламу (инвентаря иностранных производителей) получают деньги. А российский производитель эти деньги им платить не будет. Точно так же, как и за использование лыж отечественного производства.

Он не получает, как футболисты, миллионы рублей. Саша получает 140 тысяч рублей. Я не говорю, что он жалуется на жизнь, но это же немного разные вещи. Вот так всегда: журналисты вырвут одну фразу из контекста, а потом происходит какое-то недопонимание.

Вчера выступил заместитель министра промышленности РФ и сказал, что мы уже готовы одевать и обувать даже представителей спорта высших достижений. А я не готова бегать на этих лыжах, которые делают у нас в стране. Это первое, потому что они реально не для спорта высших достижений.

И второе, что я сказала: наши спортсмены не получают такие деньги, как футболисты, они получают небольшие зарплаты. Разве это не так? Это так. И они получают за рекламу. А даже если спортсмен перейдет на использование российских ботинок, то с ним ни одна лыжная фирма не захочет заключать контракт. И не будет платить деньги. То есть лыжи ему дадут, а деньги за рекламу платить никто не будет.

Я все объяснила дословно. Я ни в коем случае не сказала, что кто-то из моих спортсменов жалуется на жизнь. Мы стараемся и делаем для них все, что только в наших силах», – сказала Вяльбе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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