Большунов о словах Вяльбе про его зарплату: «Я никому никогда не жаловался. Это как какое‑то оскорбление со стороны Елены Валерьевны»

Александр Большунов заявил, что его оскорбили слова Вяльбе про его зарплату.

Накануне глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила : «Большунов в ЦСП получает 140 тысяч рублей. Только с рекламы он может заработать какие-то деньги».

«В первую очередь, я никому никогда не жаловался и вообще не знаю, откуда Елена Валерьевна взяла эти слова. Когда мне сказали, что вышло такое интервью, я очень сильно удивился. Для меня это как какое‑то оскорбление со стороны Елены Вяльбе.

Потому что, когда ты на самом деле этого не говоришь, а президент федерации ставит тебя в пример... Вопросы к ней, почему она говорит про меня, а не про того человека, который на самом деле жалуется. В остальном же, я без комментариев», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.