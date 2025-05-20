Елена Вяльбе: «Александр Большунов в ЦСП получает 140 тысяч рублей. Только с рекламы он может заработать какие-то деньги»

Вяльбе заявила, что лыжник Большунов зарабатывает 140 тысяч рублей.

Об этом она рассказала в рамках круглого стола Государственной думы РФ по вопросу импортозамещения.

«У спортсменов есть рекламные контракты с производителями экипировки, по которым они получают деньги. Я не думаю, что российские спортсмены будут готовы отказываться от контрактов и денег для поддержания российского производителя.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в ЦСП (Центр спортивной подготовки) получает 140 тысяч рублей. Только с рекламы он может заработать какие-то деньги. Мы не футболисты, не хоккеисты, не баскетболисты», — сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.