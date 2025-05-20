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Губерниев о словах Вяльбе про зарплату Большунова: «140 тысяч у нас уже считается маленькой зарплатой, если смотреть по стране?»

Губерниев заявил, что Вяльбе лукавит, говоря о зарплате Большунова.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов получает в ЦСП 140 000 рублей. «Только с рекламы он может заработать какие-то деньги», – отметила Вяльбе. 

«Елена Валерьевна лукавит. Федерация лыжных гонок России сидит на спонсорских деньгах и деньгах единого регулятора. И у меня такой маленький вопрос: они, конечно, не футболисты и хоккеисты, но 140 тысяч у нас уже считается маленькой зарплатой, если смотреть по стране?

Мне кажется, или Елена Валерьевна заелась, или она не ведает, что творит. Я считаю, что ей лучше рот закрыть, если честно, и помолчать. Потому что каждым высказыванием она показывает свою полную некомпетентность. Не надо сравнивать с футболистами, это неблагодарное дело.

Но Саша Большунов чувствует себя очень хорошо. У него есть рекламные контракты, линия одежды выходит, помимо призовых. У него все нормально. То есть за Сашу мы не переживаем. Но я переживаю за Елену Валерьевну, потому что ей с такими высказываниями нужно сложить с себя полномочия и не позориться.

Саша Большунов бегает за Республику Татарстан. Думаю, что его зарплата значительно больше 140 тысяч, как представителя региона. А до этого он выступал за Архангельск, где ему платили баснословную зарплату и прекрасные призовые. Обсуждать сейчас 140 тысяч от ЦСП Большунову, который зарабатывает в разы больше, может только недальновидный и недалекий руководитель.

Мне кажется, стыдно говорить такие вещи, Елена Валерьевна. Нищеброды за 140 тысяч рублей, при этом спортсмены деньги на одежду и еду практически не тратят. Ну окей, шикарно живете. Федерация лыжных гонок России — богатая федерация.

И больше того, давайте мы сейчас честно скажем, Елена Валерьевна Вяльбе получает две зарплаты, как президент федерации и как главный тренер, при этом она никогда никого не тренировала. Она получается деньги с ЦСП как тренера, а она кого‑нибудь тренирует? Нет. Поэтому кто бы что говорил», — сказал Дмитрий Губерниев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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