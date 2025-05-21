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Вяльбе о позиции Клэбо по допуску россиян: «Любой нормальный спортсмен хочет выигрывать. Он сейчас может не напрягаться, нафиг ему нужны сильные соперники?»

Елена Вяльбе оценила позицию норвежца Йоханнеса Клэбо по допуску россиян.

Пятикратный олимпийский чемпион Клэбо считает, что будет неправильно допускать российских лыжников, пока идут боевые действия на Украине.

Клэбо недавно высказывался против возвращения россиян. Как реагируете на подобные заявления?

– Честно скажу, любой нормальный спортсмен хочет выигрывать. Он сейчас может не напрягаться, нафиг ему нужны сильные соперники?

– То есть позицию Клэбо в плане конкуренции можно назвать разумной?

– Конечно, абсолютно точно. Ранее он говорил, что ему не хватает россиян, а теперь он не хочет с нами соревноваться. Я его понимаю как человека, который бегает. У него есть, грубо говоря, 10 конкурентов, а зачем еще 5-6? Лайтово получается все выигрывать, почему нет?

Кстати, я не знаю, все ли он выигрывает, потому что не слежу за ним и международными соревнованиями сейчас, – сказала глава ФЛГР Вяльбе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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