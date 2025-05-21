Вяльбе о позиции Клэбо по допуску россиян: «Любой нормальный спортсмен хочет выигрывать. Он сейчас может не напрягаться, нафиг ему нужны сильные соперники?»

Елена Вяльбе оценила позицию норвежца Йоханнеса Клэбо по допуску россиян.

Пятикратный олимпийский чемпион Клэбо считает , что будет неправильно допускать российских лыжников, пока идут боевые действия на Украине.

– Клэбо недавно высказывался против возвращения россиян. Как реагируете на подобные заявления?

– Честно скажу, любой нормальный спортсмен хочет выигрывать. Он сейчас может не напрягаться, нафиг ему нужны сильные соперники?

– То есть позицию Клэбо в плане конкуренции можно назвать разумной?

– Конечно, абсолютно точно. Ранее он говорил, что ему не хватает россиян, а теперь он не хочет с нами соревноваться. Я его понимаю как человека, который бегает. У него есть, грубо говоря, 10 конкурентов, а зачем еще 5-6? Лайтово получается все выигрывать, почему нет?

Кстати, я не знаю, все ли он выигрывает, потому что не слежу за ним и международными соревнованиями сейчас, – сказала глава ФЛГР Вяльбе.