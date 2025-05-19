Елена Вяльбе назвала унижением принцип допуска россиян на международные старты.

— Неоднократно российским спортсменам не выдавался нейтральный статус по надуманным причинам. Например, за поздравление с Днем Победы в социальных сетях.

— Мне странно, что в спорте приглашают. Что значит нас приглашают на Олимпийские игры? Должен ехать тот, кто отобрался. Все остальное — унижение.

— Нам принимать правила игры?

— Спортсмены сами должны принимать решение. Они взрослые люди, зачем им советоваться со мной. Они могут и между собой определиться. Мне кажется, что, когда иностранцы принимают решение, какого человека пригласить — это унизительно. Причем, возможно он будет не самым сильным.

Большая часть спортсменов у нас из обществ «Динамо» и ЦСКА. Они были на Дне Победы, на Красной площади. И за это их не приглашают. Это унизительно.

— Мы с этим соглашаемся?

— Каждый спортсмен должен сам принять решение. Меня пригласили — я готов или не готов. Ребята ездили на летние Игры, про них никто плохо не говорил, только поддерживали, — сказала Вяльбе.