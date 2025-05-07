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Международная федерация лыжного спорта объявила о партнерстве с Азербайджаном

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о глобальном партнерстве с Азербайджаном.

Соглашение заключено, в частности, с Государственным агентством по туризму. Начиная с сезона-2025/26 и до конца сезона-2029/30 Азербайджан будет премиум-партнером чемпионатов мира FIS по всем дисциплинам, титульным партнером Кубка мира по могулу, акробатике, ски-кроссу и сноуборд-кроссу, а также партнером-представителем в лыжном двоеборье.

Помимо маркетинговых прав, сотрудничество рассчитано на продвижение Азербайджана как центра зимнего спорта. В стране открыто несколько горнолыжных курортов.

«Азербайджан – страна, полная туристических возможностей. За последние несколько лет у нас появились передовая инфраструктура и большой опыт в организации мероприятий мирового уровня. Возможно, многие не знают, но это относится и к зимнему туризму», – сказал председатель Государственного агентства Фуад Нагиев.

Президент FIS Йохан Элиаш подчеркнул, что соглашение намного шире, чем обычное спонсорское.

«Партнерство с Азербайджаном отвечает всем требованиям, оно будет выгодным для всего комплекса наших дисциплин, способствует развитию зимних видов спорта на всех уровнях, от любительского до элитного, и выводит нас на новый растущий рынок», – заявил Элиаш.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: сайт FIS
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лыжные гонки
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