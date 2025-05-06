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  • Отец Большунова: «В понимании Устюгова Саша всегда плохой, а он хороший – так не бывает. Решил зарыть топор войны – надо зарыть, а не просто говорить об этом»
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Отец Большунова: «В понимании Устюгова Саша всегда плохой, а он хороший – так не бывает. Решил зарыть топор войны – надо зарыть, а не просто говорить об этом»

Отец Александра Большунова высказался о конфликте сына с Сергеем Устюговым.

В марте олимпийские чемпионы выступали в лыжном спринте на чемпионате России в Казани. Во время обгона Большунов подрезал Устюгова на трассе, а тот в ответ ударил соперника палкой по бедру. Позже Александр раскритиковал судей из-за полученной желтой карточки.

– В прошедшем сезоне вновь не обошлось без конфликта с участием Большунова и Устюгова. Что же нужно сделать, чтобы между этими парнями не полыхало каждый раз?

– Знаете, если брать конкретный эпизод на чемпионате России, я наткнулся на ролик, где один известный товарищ разбирал то, что случилось. И подобрал видео настолько однобоко, что только Саша всегда виноват, только он один. Хотя была ровно та же ситуация в Сыктывкаре, когда уже Терентьев прыгнул на лыжи Большунову, один в один, но ни слова об этом не было.

Если Большунов вам так мешает, давайте его уберем просто отовсюду? И проблема решена, бегайте без него. Он мешает всем своими результатами. У меня уже немалый жизненный опыт, да и в лыжных гонках я давно, и убедился в том, что чем больше ставят палки в колеса, тем выше результат.

Что касается того, как сделать, чтобы не полыхало… Да не надо просто раздувать и задавать вопросы, которые накаляют ситуацию. Ну и еще посмотреть не только на соперника, но и на себя – да, пусть Большунов плохой, однако и во мне что-то есть, я тоже бываю не самым хорошим.

А в понимании Сергея Саша всегда плохой, а он всегда хороший. Так не бывает. У всех свои недостатки. Решил зарыть топор войны – надо зарыть, а не просто говорить об этом. Давайте все вопросы в честной борьбе на лыжне решать.

– После стычки с Устюговым в спринте Большунов затем выиграл разделку и сделал резкие заявления и о сопернике, и о гонках на российских стартах. Эмоции захлестнули?

– Я его прекрасно понимаю. Раз, другой, третий можно стерпеть и ничего не сказать, но на пятый, седьмой, десятый раз все эти эмоции все-таки выплеснутся. Он сказал о том, что наболело, а дальше пусть уж каждый по-своему понимает. Все, выплеснул и пошел дальше вперед, – сказал Александр Большунов-старший.

Стычка Устюгова с Большуновым: один подрезал, другой ударил палкой

😤 Большунов раздражен даже после побед: надоело бегать в России, жалуется на Устюгова

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoАлександр Большунов
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoСергей Устюгов
logoАлександр Терентьев
чемпионат России
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