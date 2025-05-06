  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Отец Большунова о разрушенном доме: «Как только я сам узнал, позвонил сыну. Он расстроился, эту ситуацию невозможно понять»
13

Отец Большунова о разрушенном доме: «Как только я сам узнал, позвонил сыну. Он расстроился, эту ситуацию невозможно понять»

Отец Большунова рассказал о реакции сына на новость об уничтоженном доме.

В апреле 2025-го дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в селе Подывотье Брянской области сгорел после попадания украинского снаряда. 

– В январе прошлого года вы рассказывали, что пришлось переехать в другое место. Там, где вы сейчас, хотя бы безопасно?

– Да, скоро будет два года, как мы переехали в дом в пригороде Брянска, это 170 км от нашего села. Относительно безопасно сейчас. Конечно, по сравнению с Подывотьем – небо и земля. Я ведь даже после прилета снаряда во двор в 2023-м никак не мог уехать, но меня уговорили. Мне есть для кого жить.

– Новый дом стал для вас родным?

– Может, грубовато выражусь, но человек – такая скотина, что привыкает ко всему. Так и мы привыкли, и даже Фалун (немецкая овчарка Большуновых – Спортс’’), он для нас член семьи. Но для меня родной дом ничто не заменит, я душой и сердцем там был, есть и буду. Там всё, вся жизнь, детство, юность, зрелые годы, погост, где лежат родители.

– Если представить, что все закончилось, началась мирная жизнь, вы вернётесь в Подывотье?

– Я по-любому туда вернусь. И если буду твердо уверен в том, что больше никаких прилетов, конечно, постараюсь вновь что-то сделать. Это место силы, место рождения нашей семьи.

– Саша как отреагировал на то, что случилось?

– Как только я сам узнал, позвонил ему. Я просто не мог не позвонить. Рассказал, что дома больше нет. Как он мог отреагировать? Расстроился. Эту ситуацию невозможно понять. Как можно назвать тех, кто воюет с мирными людьми? Я не буду говорить те слова, которые вертятся на языке. Пусть это останется на их совести, если она есть.

– Сын предложил помощь?

– Да тут слова не нужны, мы даже не разговариваем на темы помощи или чего-то такого. Если помощь понадобится, она будет оказана немедленно без лишних слов. Это само собой разумеется, – рассказал Александр Большунов-старший.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoАлександр Большунов
Александр Большунов-старший
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Ирина Роднина: «Отсутствие россиян только вдохновляет наших конкурентов. В каких-то видах спорта медали стали получать страны, которые раньше и мечтать не могли об этом»
34сегодня, 07:49
Дмитрий Васильев: «Любой в сборной России по лыжным гонкам даст бой стероидным норвежцам и поставит их на место»
783 мая, 13:51
Светлана Журова: «Клэбо и норвежцы боятся конкурировать с Большуновым и другими нашими лыжниками. Очень удобно выигрывать медали без русских»
523 мая, 12:25
Главные новости
Отец Большунова: «В понимании Устюгова Саша всегда плохой, а он хороший – так не бывает. Решил зарыть топор войны – надо зарыть, а не просто говорить об этом»
2 минуты назад
Отец Большунова: «Хочется бороться с лучшими и побеждать их – тогда будет запредельная мотивация. Кто бы что ни говорил, но Кубок и чемпионат мира – это совсем другой уровень»
14 минут назад
Дегтярев провел торжественную встречу, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
вчера, 17:46
Путин подписал указ об образовании Национального центра спортивной медицины
43вчера, 14:51
Эмиль Иверсен сделал предложение Бетине Буруд – одной из самых богатых девушек Норвегии
13вчера, 06:50Фото
Коростелев о целях на сезон: «Попадание на Олимпийские игры и завоевание медали. Не все зависит от нас, но рассчитываем на положительный сценарий»
24 мая, 19:27
Норвежский журналист Сатер: «Для России важно возвращение лыжников на соревнования. И совсем не кажется, что Вяльбе – стратегически хороший выбор на пост главы ФЛГР»
464 мая, 15:09
Коростелев об итогах сезона: «Победа в общем зачете Кубка России — хороший результат. Не хватило только личного золота чемпионата России»
14 мая, 09:20
Немец Веллингер о манипуляциях норвежцев с костюмами на ЧМ-2025: «Нужно показать, что мы большая семья любителей прыжков с трамплина, где все честно»
14 мая, 08:29
Егор Сорин: «С 6 по 16 мая наша группа будет тренироваться в Белеке, а с 21 мая по 7 июня в Цахкадзоре»
23 мая, 20:14
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1030 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1225 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
87 апреля, 19:09
«Скорее всего, это дальний прицел на подготовку к Олимпиаде». Васильев о форме и тренировках Большунова
1123 марта, 19:49
Клэбо и Йоэнсуу победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам
123 марта, 15:33
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51