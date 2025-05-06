Отец Большунова о разрушенном доме: «Как только я сам узнал, позвонил сыну. Он расстроился, эту ситуацию невозможно понять»

Отец Большунова рассказал о реакции сына на новость об уничтоженном доме.

В апреле 2025-го дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в селе Подывотье Брянской области сгорел после попадания украинского снаряда.

– В январе прошлого года вы рассказывали, что пришлось переехать в другое место. Там, где вы сейчас, хотя бы безопасно?

– Да, скоро будет два года, как мы переехали в дом в пригороде Брянска, это 170 км от нашего села. Относительно безопасно сейчас. Конечно, по сравнению с Подывотьем – небо и земля. Я ведь даже после прилета снаряда во двор в 2023-м никак не мог уехать, но меня уговорили. Мне есть для кого жить.

– Новый дом стал для вас родным?

– Может, грубовато выражусь, но человек – такая скотина, что привыкает ко всему. Так и мы привыкли, и даже Фалун (немецкая овчарка Большуновых – Спортс’’), он для нас член семьи. Но для меня родной дом ничто не заменит, я душой и сердцем там был, есть и буду. Там всё, вся жизнь, детство, юность, зрелые годы, погост, где лежат родители.

– Если представить, что все закончилось, началась мирная жизнь, вы вернётесь в Подывотье?

– Я по-любому туда вернусь. И если буду твердо уверен в том, что больше никаких прилетов, конечно, постараюсь вновь что-то сделать. Это место силы, место рождения нашей семьи.

– Саша как отреагировал на то, что случилось?

– Как только я сам узнал, позвонил ему. Я просто не мог не позвонить. Рассказал, что дома больше нет. Как он мог отреагировать? Расстроился. Эту ситуацию невозможно понять. Как можно назвать тех, кто воюет с мирными людьми? Я не буду говорить те слова, которые вертятся на языке. Пусть это останется на их совести, если она есть.

– Сын предложил помощь?

– Да тут слова не нужны, мы даже не разговариваем на темы помощи или чего-то такого. Если помощь понадобится, она будет оказана немедленно без лишних слов. Это само собой разумеется, – рассказал Александр Большунов-старший .