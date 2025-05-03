Дмитрий Васильев: «Любой в сборной России по лыжным гонкам даст бой стероидным норвежцам и поставит их на место»

Дмитрий Васильев считает, что любой лыжник сборной России даст бой норвежцам.

Ранее норвежцы Йоханнес Клэбо , Харальд Амундсен и Эрик Валнес выступили против возвращения россиян на международные соревнования. Отстранение длится с марта 2022 года.

«А чего же Клэбо ничего не говорит про Израиль, если он так печется о справедливости? Норвежцы, эти великие в кавычках спортсмены, считают, что только Россия во всем не права. При этом они не видят бревно в своем глазу.

Норвежские лыжники – ангажированные ребята, они выступают за то, чтобы никто не составлял им конкуренцию. Они используют легальный допинг и собирают десятки золотых медалей, пока нет Большунова и в целом российских лыжников.

Норвежцы создали комфортные условия для того, чтобы войти в историю как выдающиеся спортсмены, которые выиграли на допинге огромное количество медалей. Им выгодно продление отстранения русских. В нынешней сборной России по лыжным гонкам любой даст бой стероидным норвежцам и поставит их на место», – сказал двукратный олимпийская чемпион по биатлону Васильев .