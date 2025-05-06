Ирина Роднина: «Отсутствие россиян только вдохновляет наших конкурентов. В каких-то видах спорта медали стали получать страны, которые раньше и мечтать не могли об этом»

Ирина Роднина считает, что конкуренты вдохновляются отсутствием россиян в спорте.

Ранее норвежские лыжники Йоханнес Клэбо, Харальд Амундсен и Эрик Валнес выступили против возвращения россиян на международные соревнования.

«Норвежским лыжникам сейчас удобно без нас, они собирают медали без серьезной конкуренции. Последние годы российские лыжники, включая Александра Большунова, показывали высочайшие результаты на мировых соревнованиях. И норвежцам неудобно жилось, некомфортно. Им просто понравилось побеждать без России.

В каких-то видах спорта медали стали получать те страны, которые раньше и мечтать не могли об этом. Это касается и фигурного катания. Отсутствие российских спортсменов только вдохновляет наших конкурентов», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина .