Сергей Устюгов: «Если скажут, что едем на Олимпийские игры, тогда начну готовиться. Заявка на нейтральный статус? Не знаю. Как скажет наше руководство»

Лыжник Сергей Устюгов связал вопрос нейтрального статуса с позицией руководства.

На данный момент россиян не допускают до соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) даже в нейтральном статусе.

– Смотрели чемпионат или Кубок мира?

– Даже за российскими стартами не слежу, международные тем более. Иногда открываю протокол, чтобы увидеть, кто и какое место занимает. Это интересно, но не более.

– До Олимпийских игр меньше года. Вы сказали, что не видите себя на Олимпиаде, можете сломаться психологически. Что-то может изменить вашу позицию?

– Только допуск. Если нам скажут, что едем на Олимпийские игры, то надо найти финансирование на подготовку и мобилизовать все силы. Тогда начну готовиться к Олимпийским играм-2026, потому что не факт вообще, что я пройду туда. Россия очень большая, нужно выиграть отбор, который очень сложный. А это кажется нереальным.

– Читали комментарии болельщиков под этой новостью? Люди писали, что в идеальной форме вы бы сейчас могли делить титулы с Клэбо.

– Болельщики верят в меня больше, чем я сам. Это классно и приятно. Даже спортсмены, с которыми бегаю на российских стартах, верят в меня больше, чем я сам, ха-ха. Твоя голова должна быть готова на результат. Физически ты можешь быть не готов, но готов головой и умереть на лыжах ради результата.

– А почему настолько не верите в себя?

– Ну, я был топом мировых лыжных гонок. Понимаю, чем ради этого жертвуют. Психологически это сложно.

– Вам легко было говорить о том, что не видите себя на Олимпиаде? Не переживали по этому поводу?

– О чем переживать? Если я буду достоин и покажу хорошие результаты, то получу приглашение и поеду. А если не буду достоин, приму это в нормальном состоянии. В этом ничего нет.

– Вы не будете подавать заявку на нейтральный статус?

– Не знаю, как скажет наше руководство, – ответил олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Устюгов .