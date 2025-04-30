Сергей Устюгов: «Если скажут, что едем на Олимпийские игры, тогда начну готовиться. Заявка на нейтральный статус? Не знаю. Как скажет наше руководство»
На данный момент россиян не допускают до соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) даже в нейтральном статусе.
– Смотрели чемпионат или Кубок мира?
– Даже за российскими стартами не слежу, международные тем более. Иногда открываю протокол, чтобы увидеть, кто и какое место занимает. Это интересно, но не более.
– До Олимпийских игр меньше года. Вы сказали, что не видите себя на Олимпиаде, можете сломаться психологически. Что-то может изменить вашу позицию?
– Только допуск. Если нам скажут, что едем на Олимпийские игры, то надо найти финансирование на подготовку и мобилизовать все силы. Тогда начну готовиться к Олимпийским играм-2026, потому что не факт вообще, что я пройду туда. Россия очень большая, нужно выиграть отбор, который очень сложный. А это кажется нереальным.
– Читали комментарии болельщиков под этой новостью? Люди писали, что в идеальной форме вы бы сейчас могли делить титулы с Клэбо.
– Болельщики верят в меня больше, чем я сам. Это классно и приятно. Даже спортсмены, с которыми бегаю на российских стартах, верят в меня больше, чем я сам, ха-ха. Твоя голова должна быть готова на результат. Физически ты можешь быть не готов, но готов головой и умереть на лыжах ради результата.
– А почему настолько не верите в себя?
– Ну, я был топом мировых лыжных гонок. Понимаю, чем ради этого жертвуют. Психологически это сложно.
– Вам легко было говорить о том, что не видите себя на Олимпиаде? Не переживали по этому поводу?
– О чем переживать? Если я буду достоин и покажу хорошие результаты, то получу приглашение и поеду. А если не буду достоин, приму это в нормальном состоянии. В этом ничего нет.
– Вы не будете подавать заявку на нейтральный статус?
– Не знаю, как скажет наше руководство, – ответил олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Устюгов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий