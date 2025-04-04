⚡️ Лыжи. Финал Кубка России. Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Терентьева – 2-я, Непряева – 3-я
Алина Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км в финале Кубка России.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
8-й этап (финал)
Кировск
Женщины
10 км, свободный стиль
Начало – 12:30 по московскому времени (старт гонки был перенесен из-за сильного ветра). Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
11. Наталья Крамаренко
13. Алеся Рушенцева
19. Дарья Рогозина
20. Анастасия Игнатьева
21. Екатерина Мегедь
22. Екатерина Евтягина
25. Юлия Ступак
34. Алиса Жамбалова
35. Арина Каличева
36. Екатерина Никитина
38. Дарья Белослудцева
39. Ирина Ибрагимова
41. Алена Баранова
43. Елизавета Маслакова
44. Лидия Горбунова
45. Алина Пеклецова
49. Дарья Непряева
Полный старт-лист здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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