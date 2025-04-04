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  • ⚡️ Лыжи. Финал Кубка России. Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Терентьева – 2-я, Непряева – 3-я
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⚡️ Лыжи. Финал Кубка России. Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Терентьева – 2-я, Непряева – 3-я

Алина Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км в финале Кубка России.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

8-й этап (финал)

Кировск

Женщины

10 км, свободный стиль

Начало – 12:30 по московскому времени (старт гонки был перенесен из-за сильного ветра). Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист

11. Наталья Крамаренко

13. Алеся Рушенцева

19. Дарья Рогозина

20. Анастасия Игнатьева

21. Екатерина Мегедь

22. Екатерина Евтягина

25. Юлия Ступак

30. Евгения Крупицкая

31. Анастасия Доценко

33. Христина Мацокина

34. Алиса Жамбалова

35. Арина Каличева

36. Екатерина Никитина

37. Анастасия Фалеева

38. Дарья Белослудцева

39. Ирина Ибрагимова

40. Екатерина Смирнова

41. Алена Баранова

42. Елизавета Пантрина

43. Елизавета Маслакова

44. Лидия Горбунова

45. Алина Пеклецова

47. Анастасия Кулешова

49. Дарья Непряева

59. Наталья Терентьева

Полный старт-лист здесь.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЮлия Ступак (Белорукова)
logoХристина Мацокина
logoЕвгения Крупицкая
Анастасия Доценко
logoАнастасия Фалеева
logoАлиса Жамбалова
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
Екатерина Смирнова
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoДарья Непряева
logoАнастасия Кулешова (Седова)
Алина Пеклецова
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
результаты
logoсборная России (лыжные гонки)
Дарья Рогозина
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