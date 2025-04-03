Норвежский лыжник Петтер Нортуг не будет выступать за сборную Австрии.

Об этом сообщил спортивный директор команды Марио Штехер.

«Ассоциация лыжного спорта Австрии решила, что Петтер Нортуг не получит места в сборной по лыжным гонкам.

У нас было внутреннее обсуждение вопроса, после чего было принято решение», – заявил Штехер.

Нортугу 39 лет, он двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира. Ранее норвежец сообщал, что рассматривает возможность выступления за другие страны, в том числе за Австрию или Лихтенштейн.