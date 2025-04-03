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Петтер Нортуг не будет выступать за сборную Австрии

Норвежский лыжник Петтер Нортуг не будет выступать за сборную Австрии.

Об этом сообщил спортивный директор команды Марио Штехер.

«Ассоциация лыжного спорта Австрии решила, что Петтер Нортуг не получит места в сборной по лыжным гонкам.

У нас было внутреннее обсуждение вопроса, после чего было принято решение», – заявил Штехер.

Нортугу 39 лет, он двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира. Ранее норвежец сообщал, что рассматривает возможность выступления за другие страны, в том числе за Австрию или Лихтенштейн.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Dagbladet
logoПеттер Нортуг
logoсборная Норвегии
лыжные гонки
logoсборная Австрии
Ассоциация лыжных видов спорта Австрии
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