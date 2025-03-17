Большунов и Терентьев пропустят классическую «разделку» на 10 км на Кубке России из-за проблем со здоровьем
По словам главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, Александр испытывает проблемы со спиной.
«Вчера перед стартом и в забегах я видела, как Саша все время пытается что‑то сделать со спиной. Видимо, есть проблема, поэтому он пропустит гонку.
Очень хочу, как и все наши болельщики, чтобы Саша быстрее вернулся в строй. Но будет более тактично и правильно, когда мы не будем обсуждать болезни спортсменов. Дай бог ему здоровья. Уверена, еще не раз увидим Сашу в этом сезоне», – сказала Вяльбе.
Также в гонке не выступит Александр Терентьев.
«Саша вчера потянул спину, поэтому сегодня не выйдет на старт, он восстанавливается. Ничего серьезного, ему нужно несколько дней на реабилитацию, и он вновь будет в строю», – приводит слова Натальи Терентьевой «Матч ТВ».
😤 Большунов раздражен даже после побед: надоело бегать в России, жалуется на Устюгова
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий