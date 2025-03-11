Елена Вяльбе: «Наше возвращение, возможно, состоится уже в следующем сезоне. Планы подготовки строим с учетом международных стартов»
– В последнее время участились разговоры о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену. По вашим ощущениям, насколько все близко?
– Наверное, что-то станет известно в конце апреля – начале мая. Раньше Совет FIS собираться не будет. Возвращение, безусловно, состоится. В нашем случае, возможно, уже в следующем сезоне. Планы подготовки мы строим с учетом международных стартов.
Единственное, очень не хотелось бы, чтобы это было по той же схеме, как в международной федерации конькобежного спорта, где допустили не более одного спортсмена от страны в индивидуальных стартах, без эстафет и так далее. В целом, как показывает практика, любые санкции быстро не снимаются, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
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