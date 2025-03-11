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Вяльбе о судействе: «Одно и то же нарушение может иметь разные последствия – либо спортсмен не получил преимущество над соперником, либо получил»

Елена Вяльбе назвала объективным судейство на чемпионате России в Казани.

– В женском спринте Анастасию Кириллову лишили серебряной медали после финиша. Действительно ли с ее стороны было нарушение правил?

– Команда Ханты-Мансийского автономного округа прислала апелляцию на это решение жюри. Была создана комиссия. Я дала поручение направить подробный ответ главе Федерации лыжных гонок ХМАО-Югра Евгению Дементьеву.

Все было абсолютно объективно. Всегда говорю тренерам сборной, региональным тренерам, спортсменам, руководителям: пожалуйста, читайте правила.  Меня спрашивают: почему кого-то за нарушение ставят на 6-е место, а кому-то дают только желтую карточку? Одно и то же нарушение может иметь разные последствия – либо спортсмен не получил преимущество над соперником, либо получил.

В первом случае – устное предупреждение или желтая карточка. Но если ты финишировал раньше, чем другой спортсмен, наказание будет более жесткое. Если садишься за руль, ты должен знать правила дорожного движения. Здесь то же самое, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ОКР
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