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«Я разозлилась и подумала: это самое идиотское, что ты могла мне сказать». Андерссон о реакции на слова про месячные во время ЧМ

Эбба Андерссон рассказала о деликатной ситуации перед скиатлоном на ЧМ.

Утром 2 марта, в день гонки на чемпионате мира в Тронхейме, у шведской лыжницы начались месячные. По словам Андерссон, раньше ей не удавалось выступать по максимуму в такие дни. Она позвонила родителям, и мама ответила: «Если это так ужасно – не стартуй».

Теперь Эбба, которая в той гонке завоевала золото, описывает свою реакцию.

«Взгляните, что такие слова делают с человеком, у которого развит соревновательный инстинкт. Я разозлилась и подумала про себя: знаешь, это самое идиотское, что ты могла бы мне сказать», – заявила Андерссон.

Также лыжница рассказала о периодах, когда у нее пропадали месячные, что было последствием упорных тренировок и недостаточного питания. Это случилось при подготовке к предыдущей Олимпиаде.

«Я чувствовала, что много вкладываю, но не получаю максимального эффекта от всего, что делаю», – отметила Андерссон.

Впоследствии она изменила подход к питанию.

Боевик в скиатлоне на ЧМ: лыжа укатилась, лидеры упали, Йохауг проиграла финиш

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: VG
logoЭбба Андерссон
logoсборная Швеции жен
logoчемпионат мира
лыжные гонки
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