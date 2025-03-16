«Я разозлилась и подумала: это самое идиотское, что ты могла мне сказать». Андерссон о реакции на слова про месячные во время ЧМ
Утром 2 марта, в день гонки на чемпионате мира в Тронхейме, у шведской лыжницы начались месячные. По словам Андерссон, раньше ей не удавалось выступать по максимуму в такие дни. Она позвонила родителям, и мама ответила: «Если это так ужасно – не стартуй».
Теперь Эбба, которая в той гонке завоевала золото, описывает свою реакцию.
«Взгляните, что такие слова делают с человеком, у которого развит соревновательный инстинкт. Я разозлилась и подумала про себя: знаешь, это самое идиотское, что ты могла бы мне сказать», – заявила Андерссон.
Также лыжница рассказала о периодах, когда у нее пропадали месячные, что было последствием упорных тренировок и недостаточного питания. Это случилось при подготовке к предыдущей Олимпиаде.
«Я чувствовала, что много вкладываю, но не получаю максимального эффекта от всего, что делаю», – отметила Андерссон.
Впоследствии она изменила подход к питанию.
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