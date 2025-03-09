Эбба Андерссон: «Чувствую опустошение. Не так я себе представляла окончание гонки»

Эбба Андерссон призналась, что расстроена из-за падения в марафоне на ЧМ.

Шведская лыжница за несколько сотен метров до финиша шла в лидирующей группе, но упала и в итоге финишировала четвертой.

Победу одержала шведка Фрида Карлссон, второй стала норвежка Хайди Венг, третьей – еще одна представительница Норвегии Тереза Йохауг.

«Чувствую опустошение. Я едва могу сдержать слезы. Не так я себе представляла окончание этой гонки. Всю дистанцию я чувствовала в себе силы.

Я делала все возможное на протяжении всего марафона. А потом вдруг наступил чертовски короткий момент, когда все перевернулось с ног на голову», – сказала Андерссон после финиша.

Она заявила, что не винит Карлссон в своем падении.

«Все стремятся оказаться первыми на склоне. По какой-то странной причине наши лыжи сцепились. Такое случается, но когда это происходит, это печально», – добавила Андерссон.