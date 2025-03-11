Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжам в Сыктывкаре
Опубликовано расписание седьмого этапа Кубка России по лыжам в Сыктывкаре.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
7-й этап
Сыктывкар
Расписание трансляций
16 марта, воскресенье
Спринт, классический стиль, женщины
Квалификация – 10:00, финалы – 12:00
Спринт, классический стиль, мужчины
Квалификация – 10:30, финалы – 12:00
17 марта, понедельник
5 км, классический стиль, раздельный старт, женщины
11:00
10 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины
13:00
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время. Прямые трансляции покажут «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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