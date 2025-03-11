Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжам в Сыктывкаре

Опубликовано расписание седьмого этапа Кубка России по лыжам в Сыктывкаре.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

7-й этап

Сыктывкар

Расписание трансляций

16 марта, воскресенье

Спринт, классический стиль, женщины

Квалификация – 10:00, финалы – 12:00

Спринт, классический стиль, мужчины

Квалификация – 10:30, финалы – 12:00

17 марта, понедельник

5 км, классический стиль, раздельный старт, женщины

11:00

10 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины

13:00

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время. Прямые трансляции покажут «Матч ТВ» и «Матч! Арена».