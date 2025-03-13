Бах о скандале с норвежскими прыгунами: «Я крайне разочарован тем, как это произошло, и тем, что это было сделано явно намеренно»
Томас Бах сообщил, что крайне разочарован скандалом с норвежскими прыгунами.
«Я слышал об этом, читал об этом в СМИ и следил за развитием событий. Я крайне разочарован тем, как это произошло, и тем, что это было сделано не только явно, но и явно намеренно.
За этим точно стояла определенная энергетика с намерением обмануть, это не было просто совпадением», – сказал президент Международного олимпийского комитета (МОК).
«Мы жульничали». Катастрофа Норвегии на лыжном ЧМ – признание в техническом допинге
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: NRK
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