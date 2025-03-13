  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Бах о скандале с норвежскими прыгунами: «Я крайне разочарован тем, как это произошло, и тем, что это было сделано явно намеренно»
12

Бах о скандале с норвежскими прыгунами: «Я крайне разочарован тем, как это произошло, и тем, что это было сделано явно намеренно»

Томас Бах сообщил, что крайне разочарован скандалом с норвежскими прыгунами.

«Я слышал об этом, читал об этом в СМИ и следил за развитием событий. Я крайне разочарован тем, как это произошло, и тем, что это было сделано не только явно, но и явно намеренно.

За этим точно стояла определенная энергетика с намерением обмануть, это не было просто совпадением», – сказал президент Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы жульничали». Катастрофа Норвегии на лыжном ЧМ – признание в техническом допинге

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: NRK
прыжки с трамплина
logoТомас Бах
logoМОК
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Рейс-директор FIS об отстранении Линдвика и Форфанга: «Экипировка – ответственность атлетов. Вы можете представить, чтобы они не знали об обмане?»
257 минут назад
FIS отстранила норвежских прыгунов с трамплина Форфанга и Линдвика до окончания расследования манипуляций с костюмами на ЧМ-2025
13вчера, 15:59
Призер Олимпиады-2010 в прыжках с трамплина Эвенсен: «В нашем виде спорта нормой считается, что если тебя не поймали, значит, ты не жульничал»
3вчера, 15:38
Главные новости
Рейс-директор FIS об отстранении Линдвика и Форфанга: «Экипировка – ответственность атлетов. Вы можете представить, чтобы они не знали об обмане?»
257 минут назад
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжам в Сыктывкаре
5сегодня, 06:05
Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по лыжам в Осло
20сегодня, 05:40
FIS отстранила норвежских прыгунов с трамплина Форфанга и Линдвика до окончания расследования манипуляций с костюмами на ЧМ-2025
13вчера, 15:59
Призер Олимпиады-2010 в прыжках с трамплина Эвенсен: «В нашем виде спорта нормой считается, что если тебя не поймали, значит, ты не жульничал»
3вчера, 15:38
Шестикратный чемпион мира по прыжкам с трамплина Маркус Айзенбихлер завершил карьеру
2вчера, 14:48
Танде о скандале с костюмами на ЧМ в Тронхейме: «Проблема заключается в FIS. Она должна расследовать саму себя»
8вчера, 14:28
Юрий Бородавко: «Меня уже выписали из больницы. Я обязательно поеду в Сыктывкар на соревнования»
вчера, 14:09
FIS изменит правила контроля костюмов на соревнованиях по прыжкам с трамплина и двоеборью после скандала на ЧМ в Тронхейме
32вчера, 12:34
Глава FIS о скандале с костюмами норвежских прыгунов с трамплина: «Я глубоко шокирован. В нашем спорте нет места манипуляциям»
48вчера, 09:20
Ко всем новостям
Последние новости
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 7-я
816 февраля, 16:24
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
2216 февраля, 16:19
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
8 февраля, 18:30