Призер Олимпиады-2010 в прыжках с трамплина Эвенсен: «В нашем виде спорта нормой считается, что если тебя не поймали, значит, ты не жульничал»

Прыгуны с трамплина Эвенсен и Якобсен рассказали о манипуляциях с костюмами.

Юхан Ремен Эвенсен – бронзовый призер Олимпиады-2010 в Ванкувере, завершил карьеру в 2012 году. Андерс Якобсен – бронзовый призер Ванкувера-2010, чемпион мира-2015, ушел из спорта в 2015 году. Оба представляли Норвегию.

8 марта норвежских прыгунов с трамплина Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами на чемпионате мира в Тронхейме. Выяснилось, что в их костюмы вшивался запрещенный правилами материал.

– Вы когда-нибудь пытались обмануть систему?

Якобсен: Обмануть – это громкое слово. Но я не могу честно сказать, что я этого не делал. Потому что если обман заключается в выступлении в костюме, который мне велик, то да, я обманывал.

Эвенсен: Меня ни разу не дисквалифицировали, и я прыгал в костюмах, которые, как я знал, были мне велики. Так что да, к сожалению, мне придется сказать да.

В этом виде спорта нормой считается, что если тебя не поймали, значит, ты не жульничал. И эта проблема распространена во всех странах. Это то, что нам нужно решить.

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