Юрий Бородавко: «Меня уже выписали из больницы. Я обязательно поеду в Сыктывкар на соревнования»
Юрия Бородавко выписали из больницы после пневмонии.
6 марта глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Бородавко госпитализировали с воспалением легких во время чемпионата России в Казани.
«Чувствую себя лучше. Уже выписали из больницы, сейчас нахожусь в Москве. Я обязательно поеду в Сыктывкар на соревнования», — сказал Бородавко.
16-17 марта в Сыктывкаре пройдет этап Кубка России по лыжным гонкам.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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