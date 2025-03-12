Юрий Бородавко: «Меня уже выписали из больницы. Я обязательно поеду в Сыктывкар на соревнования»

Юрия Бородавко выписали из больницы после пневмонии.

6 марта глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Бородавко госпитализировали с воспалением легких во время чемпионата России в Казани.

«Чувствую себя лучше. Уже выписали из больницы, сейчас нахожусь в Москве. Я обязательно поеду в Сыктывкар на соревнования», — сказал Бородавко.

16-17 марта в Сыктывкаре пройдет этап Кубка России по лыжным гонкам.