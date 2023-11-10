Юрий Бородавко: «У нас практически нет таких, кто готов выполнять требования МОК, поскольку, как и во всем мире, спорт содержится силовыми структурами»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко МОК Елена Вяльбе Политика Р-Спорт Лыжи

Юрий Бородавко высказался о влиянии политической ситуации на спорт.

Елена Вяльбе много раз говорила, что категорически против того, чтобы лыжники выступали на соревнованиях без флага и гимна. Не разрушит ли карьеры президент федерации такими заявлениями?

– Во-первых, она никому не запрещает. Каждый человек может иметь свое мнение, и она высказывает свое. Она рекомендует и не навязывает. В лыжных гонках я также не слышал, чтобы кто-то говорил о переходе в другую страну. У нас практически нет таких, кто готов выполнять требования МОК, поскольку, как и во всем мире, спорт содержится силовыми структурами.

Многие члены сборной в погонах, некоторые могут после спорта связать свою жизнь с этим. Поэтому для наших спортсменов это является преградой для соблюдения требований МОК.

Также мы видим, что Международный олимпийский комитет разделяет ситуации в России и Израиле. Это чистой воды дискредитация российских спортсменов, видно, что все направлено именно против нас. Никаких олимпийских идеалов не осталось, это чистой воды политика.

– Не обидно от политики двойных стандартов?
 
– Не обидно, просто мы все больше понимаем, почему с нами всё это происходит. Мы видим это не только в спорте, но и в политике, бизнесе. Всё, что происходит в мире, ведет к краху демократических ценностей и всё ближе и ближе подталкивает нас к конфронтации и Третьей мировой войне.

– Раньше такое давление в спорте чувствовалось?

– Это было всегда. Нашу страну всегда боялись и недолюбливали, поэтому нас ничего не шокировало. В начале 2000-х потепления были заметны, у нас складывались очень хорошие отношения со многими иностранными спортсменами, тренерами, федерациями, но политика вмешалась и всё порушила, – сказал Бородавко

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3 комментария

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SerVer
Когда аргументов нет, но очень хочется выдать желаемое за аксиому, говори, мол, "как и во всем мире".
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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