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Якимушкин, Спицов и Денисов не выступят на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Лыжники Якимушкин, Спицов и Денисов пропустят этап Кубка России в Сыктывкаре.

Об этом сообщил тренер Юрий Бородавко. Соревнования в Сыктывкаре пройдут 16-17 марта.

«Иван Якимушкин и Денис Спицов приболели, Никита Денисов готовится к финалу Кубка. Остальные планируют приехать», – сказал Бородавко.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoНикита Денисов
logoЮрий Бородавко
logoИван Якимушкин
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