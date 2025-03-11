Якимушкин, Спицов и Денисов не выступят на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Лыжники Якимушкин, Спицов и Денисов пропустят этап Кубка России в Сыктывкаре.

Об этом сообщил тренер Юрий Бородавко . Соревнования в Сыктывкаре пройдут 16-17 марта.

«Иван Якимушкин и Денис Спицов приболели, Никита Денисов готовится к финалу Кубка. Остальные планируют приехать», – сказал Бородавко.