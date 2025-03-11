Якимушкин, Спицов и Денисов не выступят на этапе Кубка России в Сыктывкаре
Лыжники Якимушкин, Спицов и Денисов пропустят этап Кубка России в Сыктывкаре.
Об этом сообщил тренер Юрий Бородавко. Соревнования в Сыктывкаре пройдут 16-17 марта.
«Иван Якимушкин и Денис Спицов приболели, Никита Денисов готовится к финалу Кубка. Остальные планируют приехать», – сказал Бородавко.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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