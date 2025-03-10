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Вяльбе о словах Большунова про внутренние старты: «Думаю, Саша сказал это в порыве эмоций. Он с удовольствием участвует во всероссийских соревнованиях»

Елена Вяльбе прокомментировала слова Александра Большунова про российские старты.

– Многие обратили внимание на еще одно высказывание Большунова. Он назвал Олимпиаду главной целью и сказал фразу в духе: если ее не будет, если мы не можем в ней участвовать, то ради чего вообще готовиться? И там же прозвучало: если это для всероссийских соревнований, то «спасибо, не надо». Как вы оцениваете такие высказывания?

– Мы стараемся сделать все для того, чтобы они выступали, держали форму. Мы делаем все возможное, в том числе проводим соревнования на таком уровне, например, Кубок России. Они должны это оценивать. Не знаю, может быть, Александр сказал это в порыве эмоций.

Мы все их понимаем, что главная цель для любого спортсмена – это, конечно, Олимпийские игры. Но даже попасть на Олимпийские игры без чемпионата страны все равно невозможно. Поэтому, я думаю, Саша сказал это в порыве эмоций. Но при этом я не думаю, что он готов сказать: «Кому вообще нафиг нужны эти всероссийские соревнования?».

Саша – человек, который обычно хорошо думает, и я знаю, как он с удовольствием участвует и во всероссийских соревнованиях. Прекрасно его понимаю. Я всегда говорю: как любой солдат хочет стать генералом, так же и любой спортсмен хочет поехать на Олимпиаду и стать олимпийским чемпионом. Но, знаете, нервы сдают у всех (улыбается).

– Есть эмоции, а с другой стороны, есть действия. Он же победил в любительской гонке в Италии. Неужели это для него важнее, чем соревнования российского уровня?

– Нет, я не думаю, что эта гонка для него важнее. Любой международный старт, какого бы уровня он не был, это все равно самая лучшая тренировка. С учетом того, что он тренировался и готовился к чемпионату страны один в Италии, это все-таки тоже накладывает некий отпечаток. Была возможность поучаствовать – конечно, он поучаствовал. И молодец, он правильно сделал.

Если все сложится хорошо, и он поедет в Лиллехаммер, уже по окончании сезона, тоже на старт, – это здорово, это хорошо. Любая маленькая открытая дверь, где мы можем участвовать, это уже большой плюс. Понятно, что они все не под эгидой FIS, но тем не менее, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

😤 Большунов раздражен даже после побед: надоело бегать в России, жалуется на Устюгова

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Татар-информ
logoсборная России (лыжные гонки)
ФЛГР
чемпионат России
logoКубок России
logoАлександр Большунов
лыжные гонки
logoЕлена Вяльбе
logoОлимпиада-2026
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