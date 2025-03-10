Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени и Увате
С 13 по 20 марта в Тюмени и Увате пройдут гонки чемпионата России по биатлону.
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Тюмень
13 марта, четверг
Суперспринт, мужчины
Квалификация – 8:40, финал – 11:30 Матч ТВ, Матч! Арена
Суперспринт, женщины
Квалификация – 10:10, финал – 12:40 Матч ТВ, Матч! Арена
15 марта, суббота
Сингл-микст
12:00 Матч ТВ, Матч! Арена
16 марта, воскресенье
Смешанная эстафета
10:00 Матч ТВ
Уват
19 марта, среда
Большой масс-старт, мужчины
10:30
20 марта, четверг
Большой масс-старт, мужчины
10:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Информация о трансляциях 19-20 марта будет добавлена позже.
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: чемпионат России пройдет в трех городах с 10 по 31 марта
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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