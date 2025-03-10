Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени и Увате

С 13 по 20 марта в Тюмени и Увате пройдут гонки чемпионата России по биатлону.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2025 Тюмень 13 марта, четверг Суперспринт, мужчины Квалификация – 8:40, финал – 11:30 Матч ТВ, Матч! Арена Суперспринт, женщины Квалификация – 10:10, финал – 12:40 Матч ТВ, Матч! Арена 15 марта, суббота Сингл-микст 12:00 Матч ТВ, Матч! Арена 16 марта, воскресенье Смешанная эстафета 10:00 Матч ТВ Уват 19 марта, среда Большой масс-старт, мужчины 10:30 20 марта, четверг Большой масс-старт, мужчины 10:30 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Информация о трансляциях 19-20 марта будет добавлена позже. Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: чемпионат России пройдет в трех городах с 10 по 31 марта