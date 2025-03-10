Елена Вяльбе: «Противостояние Большунова и Устюгова было достаточно давно. Сейчас Сергей просто говорит: господи, когда он от меня отстанет?»

Елена Вяльбе высказалась о стычке Большунова и Устюгова на чемпионате России.

Александр Большунов раскритиковал судей за то, что его наказали за обгон Сергея Устюгова в спринте – тогда Большунов подрезал Устюгова, и тот ударил его палкой по бедру.

– Многих удивило, что неожиданно резко по этой судейской истории выступил Александр Большунов. Как вы считаете, с чем это может быть связано?

– Я не думаю, что Саша может делать такую попытку в качестве привлечения внимания, он как раз совсем не тот человек. Мне сложно говорить, что Саша здесь не объективен, но изначально нарушение правил было с его стороны. Он блокировал спортсмена, прыгал ему на лыжи. Я не знаю, мне кажется, это лучше спрашивать у самих спортсменов.

Но противостояние Большунова и Устюгова было достаточно давно. Я знаю, что сейчас Сергей просто говорит: господи, когда он от меня отстанет? Я понимаю, что спортсмены не общаются между собой и после соревнований не могут нормально поговорить.

Разговаривала с одной спортсменкой, которую тоже переместили на другое место. Она плачет, я ей говорю: просто надо взять и почитать правила. Если ты считаешь, что по отношению к тебе тоже были допущены нарушения со стороны других спортсменов, надо подойти к представителю команды и сказать, чтобы они просто подали протест. И тогда жюри будут тщательно рассматривать этот момент. У нас на каждом сантиметре член жюри и судейской коллегии не стоит. Возможно, где-то что-то не было замечено, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

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