  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Елена Вяльбе: «Противостояние Большунова и Устюгова было достаточно давно. Сейчас Сергей просто говорит: господи, когда он от меня отстанет?»
0

Елена Вяльбе: «Противостояние Большунова и Устюгова было достаточно давно. Сейчас Сергей просто говорит: господи, когда он от меня отстанет?»

Елена Вяльбе высказалась о стычке Большунова и Устюгова на чемпионате России.

Александр Большунов раскритиковал судей за то, что его наказали за обгон Сергея Устюгова в спринте – тогда Большунов подрезал Устюгова, и тот ударил его палкой по бедру. 

– Многих удивило, что неожиданно резко по этой судейской истории выступил Александр Большунов. Как вы считаете, с чем это может быть связано?

– Я не думаю, что Саша может делать такую попытку в качестве привлечения внимания, он как раз совсем не тот человек. Мне сложно говорить, что Саша здесь не объективен, но изначально нарушение правил было с его стороны. Он блокировал спортсмена, прыгал ему на лыжи. Я не знаю, мне кажется, это лучше спрашивать у самих спортсменов.

Но противостояние Большунова и Устюгова было достаточно давно. Я знаю, что сейчас Сергей просто говорит: господи, когда он от меня отстанет? Я понимаю, что спортсмены не общаются между собой и после соревнований не могут нормально поговорить.

Разговаривала с одной спортсменкой, которую тоже переместили на другое место. Она плачет, я ей говорю: просто надо взять и почитать правила. Если ты считаешь, что по отношению к тебе тоже были допущены нарушения со стороны других спортсменов, надо подойти к представителю команды и сказать, чтобы они просто подали протест. И тогда жюри будут тщательно рассматривать этот момент. У нас на каждом сантиметре член жюри и судейской коллегии не стоит. Возможно, где-то что-то не было замечено, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

Новая стычка Устюгова с Большуновым: один подрезал, другой ударил палкой

😤 Большунов раздражен даже после побед: надоело бегать в России, жалуется на Устюгова

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Татар-информ
лыжные гонки
logoСергей Устюгов
чемпионат России
logoАлександр Большунов
ФЛГР
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЕлена Вяльбе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Вяльбе о критике Большуновым судейства на ЧР: «Я не слышала, что там Саша заявлял. Пусть он читает правила»
146 марта, 12:27
Дмитрий Губерниев: «Большунов — священная корова, его боятся трогать по ряду причин. Я люблю Александра, но правила одинаковы для всех»
274 марта, 16:44
Елена Вяльбе: «И Большунов, и Устюгов получат от жюри определенное наказание. Два разных наказания, но оба получат»
124 марта, 15:03
Главные новости
Елена Вяльбе: «Татарстан ездит на соревнования как сборная отдельного государства. Даже в Европе не все команды имеют столько обслуги»
13 минут назад
Вяльбе о словах Большунова про внутренние старты: «Думаю, Саша сказал это в порыве эмоций. Он с удовольствием участвует во всероссийских соревнованиях»
23 минуты назад
Вяльбе об отстранении России: «Все знают, как Путин относится к спорту. Поэтому это тоже было местом, куда можно уколоть»
2045 минут назад
Норвежские прыгуны с трамплина лишились спонсора после скандала с костюмами на ЧМ в Тронхейме
3сегодня, 13:54
FIS о манипуляциях норвежцев с костюмами на ЧМ: «Ведется расследование. По его итогам могут последовать дополнительные наказания и дисквалификации»
17сегодня, 13:37
Дмитрий Васильев: «Участие Большунова и других наших спортсменов не позволило бы Клэбо выиграть все шесть гонок ЧМ. Это понятно всему мировому лыжному спорту»
42сегодня, 12:14
Александр Панжинский: «Присутствие россиян усложнило бы Клэбо борьбу в гонках чемпионата мира. К марафону он подошел бы измотанным»
20сегодня, 10:14
«Мы не стали бы прыгать, если бы знали об обмане с костюмами». Линдвик и Форфанг выпустили заявление по скандалу на ЧМ-2025
11сегодня, 06:49
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: финальные этапы пройдут в марте
70сегодня, 06:21
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: Кубок России стартовал в ноябре, ЧР пройдет в марте
34сегодня, 06:20
Ко всем новостям
Последние новости
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
68 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 7-я
816 февраля, 16:24
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
2216 февраля, 16:19
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
8 февраля, 18:30