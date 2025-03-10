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Вяльбе об отстранении России: «Все знают, как Путин относится к спорту. Поэтому это тоже было местом, куда можно уколоть»

Вяльбе ответила на вопрос, почему Россию отстранили от международных стартов.

– На ваш взгляд, почему Международный олимпийский комитет не смог дистанцироваться от политики и все-таки отстранил Россию от международных стартов? И стоит ли в ближайшее время ожидать нашего возвращения?

– Возвращение в любом случае будет. Понятно, что никто не знает, будет ли оно в нейтральном статусе или уже как положено – с флагом и гимном.

Почему МОК отстранил Россию? Мне кажется, спорт в целом всегда был неким инструментом воздействия в политическом смысле. Наверное, сейчас это было особенно удобно для Запада, потому что все знают, как президент нашей страны Владимир Владимирович Путин относится к спорту, к спортсменам.

Поэтому это тоже было местом, куда можно уколоть. Слушайте, если уж там отменяют русскую культуру, то что говорить о спорте?

– На самом деле, нового нет. Мы же помним бойкот Олимпиады 1980 года.

– Знаете, бойкот – это одно, а здесь такое вот унижение. Я, кроме как унижением, нынешние процессы назвать не могу. При этом все прекрасно понимают, что выгодополучателя нет. Интереса к соревнованиям без России нет даже у западных спортсменов.

Противостояние России и Норвегии в лыжных гонках было всегда. Интерес есть всегда. Сейчас даже в Норвегии на Кубке мира на трассе зрителей практически нет. Это говорит о том, что интерес людей теряется. Потому что нет вот этой вековой схватки, которая была. А так – все перемелется, мы все равно туда вернемся, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Татар-информ
logoЕлена Вяльбе
logoВладимир Путин
logoМОК
Политика
отстранение и возвращение России
ФЛГР
лыжные гонки
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