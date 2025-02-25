Елена Вяльбе: «Отрицательный момент у всего нашего спорта один – мы не выступаем на международной арене»

Вяльбе считает отстранение единственным отрицательным моментом в нашем спорте.

«Как изменились российские лыжи за последние три года с начала СВО? У нас особо ничего не поменялось, но, безусловно, есть позитивные моменты: вся сборная выступает внутри страны, их могут увидеть болельщики, на соревнования приходят дети.

Кроме чемпионата страны, основная сборная раньше почти нигде не выступала, сейчас это изменилось. Отрицательный момент у всего нашего спорта один – мы не выступаем на международной арене.

Моя жизнь за эти три года тоже осталась прежней. Для меня нет разницы между поездками на международные соревнования и их отсутствием. Я же не спортсменка.

Самый главный плюс для меня в том, что я еще больше и еще лучше изучаю свою страну. Сейчас у меня есть больше времени на это. Россия порой поражает меня своей красотой и величием», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе .