Дмитрий Васильев: «Рекорд Клэбо нелегитимен. На чемпионате мира нет Большунова и других российских лыжников»
Сегодня норвежский лыжник выиграл марафон на чемпионате мира в Тронхейме – шестую гонку из шести на этом турнире. Он превзошел достижение россиянки Елены Вяльбе, которая на ЧМ-1997 (тоже в Тронхейме) завоевала пять золотых медалей.
«Рекорд Клэбо нелегитимен, так как он выиграл эти медали не в борьбе с сильнейшими спортсменами. На чемпионате мира нет Большунова, других российских лыжников. Можно было вообще не проводить этот турнир сейчас, а просто раздать медали норвежцам. Ну, пусть норвежцы порадуются этим ненастоящим победам и медалям.
Ничего, придет время, когда все узнают цену этих медалей норвежцев, за счет каких запрещенных препаратов они доминировали в лыжных гонках, в биатлоне. Это обязательно вскроется. Мне хочется посмотреть на лица норвежцев, когда изобличат их ложь и лицемерие», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.
Россияне не допускаются до турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) с марта 2022 года.
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