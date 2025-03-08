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Дмитрий Васильев: «Рекорд Клэбо нелегитимен. На чемпионате мира нет Большунова и других российских лыжников»

Дмитрий Васильев назвал нелегитимным рекорд Йоханнеса Клэбо.

Сегодня норвежский лыжник выиграл марафон на чемпионате мира в Тронхейме – шестую гонку из шести на этом турнире. Он превзошел достижение россиянки Елены Вяльбе, которая на ЧМ-1997 (тоже в Тронхейме) завоевала пять золотых медалей.

«Рекорд Клэбо нелегитимен, так как он выиграл эти медали не в борьбе с сильнейшими спортсменами. На чемпионате мира нет Большунова, других российских лыжников. Можно было вообще не проводить этот турнир сейчас, а просто раздать медали норвежцам. Ну, пусть норвежцы порадуются этим ненастоящим победам и медалям.

Ничего, придет время, когда все узнают цену этих медалей норвежцев, за счет каких запрещенных препаратов они доминировали в лыжных гонках, в биатлоне. Это обязательно вскроется. Мне хочется посмотреть на лица норвежцев, когда изобличат их ложь и лицемерие», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Россияне не допускаются до турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) с марта 2022 года.

Клэбо – величайший! Забрал все 6 гонок ЧМ и заплакал на финише

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
лыжные гонки
logoсборная Норвегии
logoАлександр Большунов
logoЙоханнес Клэбо
logoДмитрий Васильев
logoчемпионат мира
logoсборная России (лыжные гонки)
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