Александр Тихонов: «Рекорд Вяльбе для меня останется рекордом без всяких сомнений. Норвежцам я не верю, они все до одного астматики»
Сегодня норвежский лыжник Йоханнес Клэбо победил в марафоне на чемпионате мира в Тронхейме и установил рекорд, выиграв все шесть гонок на турнире. Россиянка Елена Вяльбе в 1997 году выиграла все пять гонок на ЧМ.
«Во-первых, я этим норвежцам не верю, они все до одного астматики – что в лыжных гонках, что в биатлоне, вы посмотрите на их внешний вид. Так что не верю я им ни в коем случае, их вообще надо дисквалифицировать.
А рекорд Вяльбе для меня был и останется рекордом без всяких сомнений, и дисциплин сейчас больше разыгрывается. У меня тоже рекорд 29 лет держался – 11 золотых на чемпионатах мира.
Когда наши ребята вернутся, они очень крепкую конкуренцию составят. Если бы вот этого всего не было, то [Александр] Большунов бы тоже накосил немало», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий