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Александр Тихонов: «Рекорд Вяльбе для меня останется рекордом без всяких сомнений. Норвежцам я не верю, они все до одного астматики»

Тихонов считает, что норвежских лыжников и биатлонистов нужно дисквалифицировать.

Сегодня норвежский лыжник Йоханнес Клэбо победил в марафоне на чемпионате мира в Тронхейме и установил рекорд, выиграв все шесть гонок на турнире. Россиянка Елена Вяльбе в 1997 году выиграла все пять гонок на ЧМ.

«Во-первых, я этим норвежцам не верю, они все до одного астматики – что в лыжных гонках, что в биатлоне, вы посмотрите на их внешний вид. Так что не верю я им ни в коем случае, их вообще надо дисквалифицировать.

А рекорд Вяльбе для меня был и останется рекордом без всяких сомнений, и дисциплин сейчас больше разыгрывается. У меня тоже рекорд 29 лет держался – 11 золотых на чемпионатах мира.

Когда наши ребята вернутся, они очень крепкую конкуренцию составят. Если бы вот этого всего не было, то [Александр] Большунов бы тоже накосил немало», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoАлександр Большунов
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная Норвегии
logoЕлена Вяльбе
logoЙоханнес Клэбо
logoАлександр Тихонов
logoчемпионат мира
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