Глава НОК Норвегии о скандале в прыжках с трамплина на ЧМ: «Когда нарушение совершается умышленно, должны быть последствия»
8 марта норвежские прыгуны с трамплина Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг были дисквалифицированы за манипуляции с костюмами. Они занимали второе и пятое место соответственно в прошедших соревнованиях на большом трамплине.
Менеджер сборной Норвегии Ян-Эрик Ольбу позже заявил, что нарушение было преднамеренным – его допустили члены персонала, которые по своей инициативе вшили укрепленную нить в комбинезоны Форфанга и Линдвика ради улучшения полетных качеств. Сам Ольбу отметил, что ранее не знал об этих манипуляциях.
«Случившееся вызывает разочарование. Дело серьезное, и такое неприемлемо. Правила ясны, и мы в норвежском спорте должны показывать хороший пример и обеспечивать соблюдение этих правил.
Когда нарушение совершается умышленно, должны быть последствия. Я рада, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии относится к инциденту очень серьезно, признает ошибки и говорит, что последствия будут», – заявила президент Национального олимпийского комитета Норвегии Зайнеб Аль-Самараи, чьи слова приводит NTB.
«Мы сжульничали. С полным пониманием, что это за рамками правил». В сборной Норвегии по прыжкам с трамплина признались в манипуляциях с костюмами на ЧМ
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