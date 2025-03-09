Глава НОК Норвегии о скандале в прыжках с трамплина на ЧМ: «Когда нарушение совершается умышленно, должны быть последствия»

НОК Норвегии рассчитывает, что скандал на ЧМ в Тронхейме будет иметь последствия.

8 марта норвежские прыгуны с трамплина Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг были дисквалифицированы за манипуляции с костюмами. Они занимали второе и пятое место соответственно в прошедших соревнованиях на большом трамплине.

Менеджер сборной Норвегии Ян-Эрик Ольбу позже заявил, что нарушение было преднамеренным – его допустили члены персонала, которые по своей инициативе вшили укрепленную нить в комбинезоны Форфанга и Линдвика ради улучшения полетных качеств. Сам Ольбу отметил, что ранее не знал об этих манипуляциях.

«Случившееся вызывает разочарование. Дело серьезное, и такое неприемлемо. Правила ясны, и мы в норвежском спорте должны показывать хороший пример и обеспечивать соблюдение этих правил.

Когда нарушение совершается умышленно, должны быть последствия. Я рада, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии относится к инциденту очень серьезно, признает ошибки и говорит, что последствия будут», – заявила президент Национального олимпийского комитета Норвегии Зайнеб Аль-Самараи, чьи слова приводит NTB.

«Мы сжульничали. С полным пониманием, что это за рамками правил». В сборной Норвегии по прыжкам с трамплина признались в манипуляциях с костюмами на ЧМ